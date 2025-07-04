موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة على أن تطير البعثة يوم 18 من الشهر ذاته إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مفوضا من نادي الريان القطري يتواجد في القاهرة حاليا لحسم صفقة شراء وسام أبو على مهاجم الأهلي الذي بات قاب وسين أو أدنى من الرحيل إلى النادي القطري.

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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