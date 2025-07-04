الجمعة 04 يوليو 2025
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سياسة

نقيب المحامين يبحث القرارات المقبلة بشأن أزمة الرسوم القضائية غدًا

مجلس نقابة المحامين،
مجلس نقابة المحامين، فيتو

دعا عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدا السبت، لاتخاذ مجموعة من القرارات في ضوء نتائج استطلاع رأي المحامين، الذي استمر على مدى يومي السبت والأحد الماضيين في مختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

إضراب المحامين عن الحضور أمام المحاكم 

وأرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا إلى رؤساء المحاكم، بشأن الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائنها بجميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

امتناع المحامين عن الحضور أمام المحاكم

وقرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه المنعقد الآن، بدء الإضراب الشامل عن الحضور أمام كافة محاكم الجمهورية يومي ٧ و٨ يوليو، وإغلاق مقار المحامين بها. 

نتائج استطلاع المحامين بشأن أزمة  الرسوم القضائية 

يذكر أن ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، كشف عن نتائج استطلاع الرأي. 

نتائج استطلاع رأي المحامين 

وجاء عدد المستطلعين ٣٦١٨٤ محاميا مشتغلا من صوتوا على الامتناع عن الحضور والإضراب العام أمام كافة محاكم الجمهورية ٢١٢٣١ محاميًا، وعدد المصوتين بالرفض ١٤٨٦محاميًا.

إضراب شامل أمام محاكم الجمهورية

أما من صوت على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم ٩١٨٦، ومن صوت بالرفض ٣٥٣١ محاميًا، وعن الأصوات الباطلة فجاءت  ١١٦٩ صوتًا.

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