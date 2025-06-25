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سياسة

مصادر: "المحامين" تقرر الإضراب الشامل أمام كافة محاكم الجمهورية يومي 7 و8 يوليو

احتجاجات المحامين
احتجاجات المحامين ضد الرسوم القضائية، فيتو

قرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه المنعقد الآن، بدء الإضراب الشامل عن الحضور أمام كافة محاكم الجمهورية يومي ٧ و٨ يوليو، وإغلاق مقار المحامين بها.

وذلك بحسب مصادر داخل المجلس وعلى ضوء ما جاء في نتائج استطلاع رأي المحامين، لاتخاذ الإجراءات المقبلة في مواجهة الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية والتي تعرف بـ«الخدمات المميكنة».

اجتماع المحامين بشأن الرسوم القضائية 

ويجتمع مجلس نقابة المحامين اليوم الأربعاء، لاتخاذ مجموعة من القرارات في ضوء نتائج استطلاع رأي المحامين، الذي استمر على مدى يومي السبت والأحد الماضيين في مختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نتائج استطلاع المحامين بشأن أزمة  الرسوم القضائية 

ويذكر أن ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، كشف عن نتائج استطلاع الرأي. 

نتائج استطلاع رأي المحامين 

وجاء عدد المستطلعين ٣٦١٨٤ محاميا مشتغلا من صوتوا على الامتناع عن الحضور والإضراب العام أمام كافة محاكم الجمهورية ٢١٢٣١ محاميًا، وعدد المصوتين بالرفض ١٤٨٦محاميًا

إضراب شامل أمام محاكم الجمهورية

أما من صوت  على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم ٩١٨٦، ومن صوت بالرفض ٣٥٣١ محاميًا، وعن الأصوات الباطلة فجاءت  ١١٦٩ صوتًا، ومن المقرر أن تعرض نتيجة الاستطلاع على مجلس النقابة العامة يوم م الأربعاء، لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.

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