مصادر تكشف بالأرقام نتائج استطلاع رأي المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

كشفت مصادر من داخل نقابة المحامين، عن نتائج فرز استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة يوم السبت الماضي، ولمدة يومين في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات المقبل في مواجهة الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية

نتائج استطلاع رأي المحامين

وجاء عدد المستطلعين ٣٦١٨٤ محاميا مشتغلا

من صوتوا على الامتناع عن الحضور والإضراب العام أمام كافة محاكم الجمهورية ٢١٢٣١ محاميًا، وعدد المصوتين بالرفض ١٤٨٦محاميًا

إضراب شامل أمام محاكم الجمهورية

أما من صوت على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم ٩١٨٦، ومن صوت بالرفض ٣٥٣١ محاميًا، وعن الأصوات الباطلة فجاءت ١١٦٩ صوتًا، ومن المقرر أن تعرض نتيجة الاستطلاع على مجلس النقابة العامة يوم م الأربعاء، لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.

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