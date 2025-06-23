الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مصادر تكشف بالأرقام نتائج استطلاع رأي المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

وقفات المحامين ضد
وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية

كشفت مصادر من داخل نقابة المحامين، عن نتائج فرز  استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة يوم السبت الماضي،  ولمدة يومين في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات المقبل في مواجهة الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية 

نتائج استطلاع رأي المحامين 

وجاء عدد المستطلعين  ٣٦١٨٤ محاميا مشتغلا 

من صوتوا على  الامتناع  عن الحضور والإضراب العام أمام كافة محاكم الجمهورية  ٢١٢٣١ محاميًا، وعدد المصوتين بالرفض ١٤٨٦محاميًا

إضراب شامل أمام محاكم الجمهورية

أما من صوت  على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم ٩١٨٦، ومن صوت بالرفض ٣٥٣١ محاميًا، وعن الأصوات الباطلة فجاءت  ١١٦٩ صوتًا، ومن المقرر أن تعرض نتيجة الاستطلاع على مجلس النقابة العامة يوم م الأربعاء، لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة المحامين مع الرسوم القضائية استطلاع رأي المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية المحامين

الأكثر قراءة

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

الجيش القطري: سقوط صاروخ إيراني على قاعدة العديد

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تغييرات في خط هجوم الأهلي أمام بورتو

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية