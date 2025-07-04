الجمعة 04 يوليو 2025
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الشرق الأوسط على صفيح ساخن

الحروب أصبحت لغة الشرق الأوسط، فهى المنطقة التى تشهد صراعات عسكرية لم يسبق لها مثيل من العنف والقهر ومحاولات للهيمنة والسيطرة من جانب الصهاينة، لإثبات القدرات العسكرية المتطورة بمساندة أمريكية وفرض النفوذ فى المنطقة.

الصهاينة يرتكبون كل الأفعال التى تخالف القانون الدولى والمواثيق الدولية من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب وقتل متعدد للمدنيين فى قطاع غزة، ونهج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لكنه يقف ساكنا دون التحرك لمعاقبة المجرمين المسئولين عن تلك المذابح التى ترتكب فى حق الفلسطينيين العزل. 

باستثناء الشجب وعبارات الرفض والمطالبة بوقف الحرب وضرورة وصول المساعدات وكل ذلك يحدث ويتم تجاهله من خلال السفاح المجرم الصهيونى اليمينى المتطرف نتنياهو رغم جرائمة على مدار اليوم بقتل متعمد للأبرياء.

الصهاينة يريدون إشعال النار فى المنطقة وجرائمهم متعددة فى فلسطين والجولان ولبنان واليمن بدعم واضح من الأمريكان وهم أيضا المحتلون لأراضٍ عربية فى سوريا ولبنان وفلسطين، ويتوسعون فى بناء المستوطنات فى الضفة الغربية ويطمعون فى قطاع غزة.

وهم أيضا من قاموا بالاعتداء على إيران بحجة منعهم من تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي، وهم أيضا من قاموا بحملة اغتيالات ممنهجة لقادة حزب الله وحماس وإيران السياسيين والعسكريين والعلماء النوويين عن طريق عملائهم الخونة فى تلك البلاد، مما أفقدها القدرة على المواجهة.

الحرب الإيرانية الصهيونية أظهرت أن أمريكا حاضرة بمشاركتها عمليا فى المواجهة بطائرات الشبح، بعد أن تلقى الصهاينة ضربات موجعة من قبل الجيش الإيراني، وكان لا سبيل من وقف القتال بعد استجابة إيران لدعوة ترامب.

ليست هناك جهة تدعى النصر ومن يرى أن النصر حليفه فهو موهوم أو فاقد للوعي، لأن كلا الفريقين تضرر بشكل كبير، ويبقى السؤال ماذا تريد أمريكا من كل هذه الصراعات فى المنطقة؟ هل تريد سلاما أم  قتالا؟

أزعم أن ترامب يريد مزيدا من الحصول على الإتاوات وجلب الدولارات من الدول التى تخشى فقدان حكمها، وتصدير رسالة لهم بأن بقاءهم فى الحكم مرهون بحجم رضا الأمريكان.

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على العموم هناك حالة من التوتر تشهدها منطقة الشرق الأوسط قد لا يحمد عقباها، وأصبحت على صفيح ساخن خاصة بعد رفع الأقنعة عن وجوه الخونة والعملاء، وظهور ترامب وأفكاره الخبيثة التى من شأنها زعزعة الاستقرار بأيدٍ صهيونية.

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المساعدات الانسانية الضفة الغربية الشرق الأوسط الصهاينة ابادة جماعية تخصيب اليورانيوم منع وصول المساعدات الحرب الإيرانية الصهيونية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي مجدى الشيخ

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