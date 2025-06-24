تهديدات ترامب.. بلطجة السفاح.. صواريخ إيران

حلقة جديدة من حلقات البلطجة ومحاولة لفرض السيطرة فى المنطقة ومسح ماء الوجه القذر للسفاح نتنياهو، الذى يتوهم تحقيق النصر في كل معركة يخوضها، وهو يُلحق الخراب والدمار بالصهاينة الذين يفرون إلى الملاجئ خوفًا ورعبًا من أن يلقوا الموت بصواريخ إيران، التى تنهال عليهم من كل حدب وصوب.

لقد بدأ الصهيونى الأكبر نتنياهو السفاح حلقة جديدة من البلطجة فى المنطقة التى لا تحتمل المزيد من التصعيد، والأمن الإقليمى لا يتحمل مزيدًا من الأزمات التى يرتكبها الصهاينة بدعم أمريكى كامل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يريدها نارًا وخرابًا ودمارًا، بينما الرأى العام الأمريكى يعارض التدخل العسكرى مع إسرائيل في الحرب التى تشنها تجاه إيران.

ترامب يرفع سقف التهديد للوصول إلى تنازلات إيرانية بشأن تخصيب اليورانيوم وامتلاكها سلاحًا نوويًا، بينما يخرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتصريح نارى ليعلن للعالم من خلال قناة “سى إن إن” الأمريكية أنه لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووى في إيران..

الصهاينة يعيثون في الأرض فسادًا، قتلٌ وتدميرٌ وتجويع في قطاع غزة، واحتلال أراضٍ في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا، وعندما يغرقون يستنجدون بالأمريكان، وهو ما يحدث في الحرب مع إيران بحجة السلاح النووي، بالرغم من أن الصهاينة يمتلكون هذا السلاح ولا أحد يعترض.

السفاح الصهيونى نتنياهو في كل معركة يخوضها يتحدث عن الانتصار والحسم، وهى غير موضوعية، فنحن نقترب من العام الثانى على الحرب في قطاع غزة دون حسم أو انتصار.. ما يثير الدهشة والخجل معًا أن الأمريكان يدّعون أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها تجاه إيران دون أن يدركوا أن الصهاينة هم المعتدون، وكأننا نعيش عصر الأراجوزات، فكل مسؤول في الإدارة الأمريكية يتحدث بلغة الغابة وفرض الهيمنة على الآخرين.

النصر للصهاينة في حربهم على إيران يجعلهم يزدادون فجورًا وإجرامًا، وأن يقتربوا من تحقيق مآربهم في المنطقة العربية وتهديد إستقرارها.. على العموم، إيران دولة تدافع عن نفسها تجاه المعتدى على سيادة أراضيها وترد بقوة، مما جعل الصهاينة يتخذون من الملاجئ مأوى لهم بعد أن إلتهمت نيران صواريخ إيران تل أبيب، وأصبح نتنياهو ورفاقه من اليمين المتطرف يستنجدون بالأمريكان رغم أنهم يتلقون الدعم الكامل والمطلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.