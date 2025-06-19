استحضرت من أقوال أدولف هتلر أنه دعا إلى استئصال اليهود بلا هوادة من المجتمع الألماني، ويعتبرهم هدامي الحضارة، وقتلة الأنبياء، وجراثيم طفيلية، وخونة لا عهد لهم، وهذه حقائق ملموسة في تجارب عديدة مع الصهاينة على مر الزمان..

الصهاينة هم الطرف الخاسر في معركة طوفان الأقصى، وكل ما يفعلونه لمحاولة إعادة الهيبة من تطهير عرقي وإبادة جماعية وتجويع وقتل متعمد للمدنيين الفلسطينيين، ونسف البنية التحتية في قطاع غزة ومنع المساعدات، باء بالفشل.

المخطط واضح، ونوايا حكومة السفاح نتنياهو اليمينية تهدف إلى تفريغ القطاع من السكان، وأي

ادعاء غير ذلك يعتبر قصر نظر؛ لأن هذا المخطط عملت عليه إسرائيل في الستينيات ثم السبعينيات من القرن الماضي، وهذا المخطط الشيطاني تريد تنفيذه باعتباره هدفًا استراتيجيًا نهائيًا، لأنهم يرون أنهم الآن القوة التنفيذية التي تقوم بما يمكن وصفه بالأعمال القذرة.

المشهد في غاية الخطورة، والمخطط يتم تنفيذه على مراحل، على مرأى ومسمع العالم، بحصانة أمريكية، وأي إدعاء بأن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل على وقف الحرب هو إدعاء زائف، لأن الفيتو الأمريكي كان جاهزًا وحاضرًا في مجلس الأمن، لمنع صدور قرار أجمع عليه أعضاء المجلس الأربعة عشر لوقف إطلاق النار في غزة، وهذا يؤكد تصريحًا باستمرار عمليات القتل والتجويع والإبادة، ومزيدًا من جرائم الحرب.

العالم تحول إلى غابة، وغاب الدور الحقيقي للمنظمات الأممية والهيئات الدولية والمحاكم الدولية التي يتم تهديدها حتى أصبحت في طي النسيان أمام ما يحدث في قطاع غزة، ووسائل الإعلام مشغولة بمسرحيات نقل أخبار الرفض الدولي والعتاب الأمريكي الناعم، والتحذيرات والضغوط الأمريكية على السفاح نتنياهو للقبول بصفقات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

بينما يخرج سفاح العصر الحديث ليعلن أنه لا وقف للحرب، وكل هذه الألاعيب مقصودة للتلاعب بالروح المعنوية للفلسطينيين، وهي واحدة من خدع الحرب.

على العموم، يجب أن نوقن أن حكومة السفاح نتنياهو حسمت خياراتها بشأن غزة مهما كلف الثمن. ولديها ضوء أخضر من أمريكا لاستغلال هذه الفرصة إلى أبعد الحدود، طالما أن العالم في وادٍ، ومأساة الفلسطينيين في وادٍ آخر. وأخيرًا، يا أمة العرب، شيء من الغضب!

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