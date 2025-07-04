طريقة عمل كفتة داود باشا فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كفتة داود باشا، كفتة داود باشا من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن كفتة لحم تقدم مع الصلصة.

وطريقة عمل كفتة داود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كفتة داود باشا.

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون مفروم مع القليل من الدهن)

1 بصلة متوسطة مبشورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 كوب عصير طماطم طازج أو معلب

1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (لزيادة كثافة الصلصة)

½ ملعقة صغيرة سكر (لتقليل حموضة الطماطم)

ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق

كوب ماء ساخن

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس والملح والفلفل والبهارات.

اعجني الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.

شكلي الخليط على هيئة كرات صغيرة بحجم الجوز.

ضعي الكرات في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتماسك وتتحمر قليلا (أو يمكن قليها في الزيت إن أردت).

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر والتوابل.

دعي الصلصة تغلي 10 دقائق حتى تبدأ في التماسك.

أضيفي كرات الكفتة إلى الصلصة، ثم أضيفي الماء الساخن.

اتركي كفتة داود باشا على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتمتص نكهة الصلصة.

قدمي كفتة داود باشا ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو الخبز البلدي، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي بالنعناع.

يمكنك إضافة بطاطس مكعبات مقلية أو مسلوقة إلى الصلصة في آخر 10 دقائق من الطهي.

بعض الوصفات تضيف القليل من القرفة أو الحبهان إلى الصلصة لإضفاء نكهة مميزة.

طريقة عمل كفتة داود باشا

ولعمل الكفتة المقلية

مكونات الكفتة المقلية:

500 جرام لحم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم فرما ناعما

بهارات مشكلة بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة فلفل حلو

ملح حسب الرغبة

حبة واحدة بصل مفروم

زيت للقلي حسب الحاجة

طريقة عمل الكفتة المقلية:-

- ضعي اللحم، والبصل والبقدونس في وعاء متوسط الحجم.

- نكهي بالملح، الفلفل الأسود، البهار الحلو، البهارات المشكلة واخلطي المكونات حتى تتجانس.

- أعيدي خلط المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- خذي مقدار من العجينة وشكليه بواسطة يديك على شكل أصبع.

- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

- سخنى زيت غزير على النار، وضعي أصابع الكفتة واتركيها حتى تتحمر.

- أزيلي أصابع الكفتة من الزيت، وضعيها على ورق مطبخ لتتشرب فائض الزيت ثم تقدم بعدها ساخنة، مع المكرونة والسلطة.

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