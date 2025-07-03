الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة (صور)

محافظ المنوفية يطمئن
محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصابي حادث الإقليمي،فيتو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تطورات الحالة الصحية للمصابين والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار زياراته اليومية لمصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الأستاذ الدكتور حازم أبو النصر أحد كبار استشاري  جراحة المخ والأعصاب،الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

وشهد محافظ المنوفية بنفسه إجراء الأشعة المقطعية الطبية لحالة آيات للاطمئنان على حالتها والوقوف على مدى التشخيص الطبي الدقيق واحتياجها لأية تدخل جراحى، كما اطمئن المحافظ على الحالة الصحية لباقي المصابين موجهًا بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدًا على التواصل الدائم مع المصابين ومرافقيهم وتقديم أوجه الدعم  حتى تماثلهم للشفاء.

فيما أجرى المحافظ حوارا مع المصابين وأسرهم للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها فورًا،  مؤكدًا لهم على أنه في خدمتهم وتحت أمرهم فى أى وقت واستمرار تقديم أوجه الدعم والاحتياجات اللازمة ورعايته الشاملة لهم، وقدم أهالي المصابين الشكر والتقدير للقيادة السياسية ومحافظ المنوفية على الوقوف بجانبهم وتلبية جميع متطلباتهم وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لأبنائهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون الدكتور عمرو مصطفي اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الطب العلاجى بالمديرية جراحة المخ والاعصاب محافظ المنوفية مدير مستشفى الحميات وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: إطلاق أسماء شهداء حادث الإقليمي على مدارس قرية السنابسة

محافظ المنوفية يسلم "ميكروباص" جديدا لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي (صور)

تأجيل محاكمة متهم في قضية "إخوان منوف" للأول من يونيو

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية