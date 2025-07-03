محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة (صور)

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تطورات الحالة الصحية للمصابين والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار زياراته اليومية لمصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الأستاذ الدكتور حازم أبو النصر أحد كبار استشاري جراحة المخ والأعصاب،الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

وشهد محافظ المنوفية بنفسه إجراء الأشعة المقطعية الطبية لحالة آيات للاطمئنان على حالتها والوقوف على مدى التشخيص الطبي الدقيق واحتياجها لأية تدخل جراحى، كما اطمئن المحافظ على الحالة الصحية لباقي المصابين موجهًا بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدًا على التواصل الدائم مع المصابين ومرافقيهم وتقديم أوجه الدعم حتى تماثلهم للشفاء.

فيما أجرى المحافظ حوارا مع المصابين وأسرهم للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها فورًا، مؤكدًا لهم على أنه في خدمتهم وتحت أمرهم فى أى وقت واستمرار تقديم أوجه الدعم والاحتياجات اللازمة ورعايته الشاملة لهم، وقدم أهالي المصابين الشكر والتقدير للقيادة السياسية ومحافظ المنوفية على الوقوف بجانبهم وتلبية جميع متطلباتهم وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لأبنائهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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