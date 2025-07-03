الخميس 03 يوليو 2025
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مصرع طالب على يد والده صعقا بالكهرباء في المنوفية

مصرع طالب على يد
مصرع طالب على يد والده صعقا بالكهرباء فى المنوفية

اعتدى أب على نجله الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري صعقا بالكهرباء حتى الموت بقرية بني غريان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى قويسنا المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي "ع.ع" طالبا في الصف الثاني الثانوي الأزهري، 19 سنة، ومقيم بقرية بني غريان جثة هامدة، وادعت أسرته أنه توفي وفاة طبيعية. 


وبالانتقال والفحص وعمل التحريات اللازمة، تبين أن الطالب كان يتعرض للضرب بصورة دائمة من والده.

 

وتمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم وأكد تعديه على نجله بالضرب بصورة مستمرة بهدف "تأديبه"، وأنه حاول إنقاذه بنقله للمستشفى بسبب تدهور حالته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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