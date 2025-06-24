الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مكتبة مصر الجديدة المتنقلة تواصل مسيرتها الثقافية بالتجمع الخامس

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة المتنقلة، فيتو

تواصل المكتبة المتنقلة التابعة لـمكتبة مصر الجديدة فى نشر الثقافة بين جموع الشعب المصري، بالإضافة الى تعميم أهمية الكتاب الورقي بين النشء والشباب، حيث تضع رحالها اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو في مركز التنمية الشبابية بالتجمع الخامس.

وتستهدف الفعاليات بـمكتبة مصر الجديدة المتنقلة الأطفال من عمر 7 - 10 سنوات والفئة العمرية من سن 7 - 15 من الأطفال ذوي الهمم ممن يعانون الإعاقة الذهنية.

المكتبة المتنقلة

والمكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة، تضم رفوفا للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة، وتقوم بالمرور بصفة دورية على الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات بها حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد.

وتتخذ المكتبة أماكن مختلفة مثل: النوادى الرياضية ومراكز الشباب ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والأماكن والحدائق العامة والجامعات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

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