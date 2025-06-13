الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة رواية "مبني على الكسر" لنورهان أبو بكر بمكتبة ديوان

توقيع ومناقشة رواية
توقيع ومناقشة رواية مبني على الكسر

تنظم مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة، في تمام الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، حفل توقيع ومناقشة رواية “مبني على الكسر” للكاتبة نورهان أبو بكر، والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع. 

رواية مبني على الكسر 

ومن أجواء الرواية: "تُجري بحثًا فارقًا في حياتها، بصفتها إخصائية نفسية، تعيش بسببه قصص الأوجاع التي تبدأ داخل البيوت، حيث يأتي الحب أحيانًا بشكل مشروط، والعنف يتشكل بألف صورة، والصدمات تُزرع في الطفولة لتمتد جذورها في أعماق الروح. تسمع خلال بحثها أصواتًا حاول العالم إسكاتها، لكنها اختارت أن تسمع، وتصمّ أذنيها جاهدة عن أذى أمها المصابة باضطراب الشخصية النرجسية. 

وخلال رحلتها تكتشف مخاوفها، أنها تخاف من الحب، من الزواج، من الإنجاب، من فكرة الارتباط في حد ذاتها، رغم وجود حبيب مثالي يعشقها.. ولتكتشف أيضًا أنها كي تكتب حكايتها، لابد أن تختلف عن كل ما سبق من الحكايات.
فحكايتها.. مبنية على الكسر

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رواية مبني على الكسر مكتبة ديوان دار الرواق للنشر الكاتبة نورهان أبو بكر

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