تنظيف ورفع ناتج تطهير مصرف أم سلمى بقرية دماص في الدقهلية (صور)

تشهد قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية اعمال تنظيف ورفع ناتج تطهير مصرف أم سلمى بمعدات الوحدة وبالتعاون مع الصرف الصحي بميت غمر، لضمان وصول المياه في نهايات الترع.

تنظيف ورفع ناتج تطهير مصرف أم سلمى

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي لسيادته بإشراف من السيد فاضل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور زكية حسن رئيس الوحدة المحلية بدماص، وبمشاركة الصرف الصحي بميت غمر.



وتم متابعة تنظيف ورفع ناتج تطهير مصرف أم سلمى بقرية دماص بمعدات الوحدة وبالتعاون مع الصرف الصحي بميت غمر.تطهير الترع والمصارف من ورد النيل والحشائش

يأتي ذلك في في إطار تطهير الترع والمصارف من ورد النيل والحشائش والطمي مرتين سنويًا مرة لتنظيفها من الحشائش وورد النيل والثانية من الطمي وتعميقها لضمان وصول مياه الري إلى جميع الأراضي خاصة التي تقع في نهايات الترع والمصارف العمومية وكذلك تسهيل عمليات الصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.