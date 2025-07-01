رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع كفاءة محطات الرفع استعدادا للتقلبات الجوية المتوقعة

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه نظرا للتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار المتوقعة من تقرير هيئة الأرصاد الجوية، تم انتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة الأكثر تجمعا لمياه الأمطار.

وأكد نافع في بيان الشركة، أنه تم وقف الأجازات وبدل الراحات مع تواجد فرق الطوارئ علي مدار الساعة.

وشدد نافع علي استمرار أعمال تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي وأعمال الصيانة لمحطات الصرف والمعالجة ورفع كفاءة محطات الرفع، مشيرا إلى أن رقم الطوارئ ١٧٥.

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