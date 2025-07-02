الأربعاء 02 يوليو 2025
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استمرار شفط مياه الأمطار من شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)

سحب مياه الامطار
سحب مياه الامطار بقري ميت غمر، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية حملات مكثفة لسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع القرية التي تعرضت أمس لموجة أمطار غزيرة.

ورصدت فيتو وقوف رضا أنور رئيس وحدة ميت الفرماوي التابعة لمجلس مدينة ميت غمر ليضرب اروع الأمثلة ويقف  بين معدات الشفط منذ أمس وحتي اليوم يتابع اعمال الشفط لتجمعات المياه الغزيرة بالشوارع 

وكانت قرية ميت الفرماوي تعرضت أمس لهطول أمطار غزيرة وتوقف لمحطة مياه الصرف الصحي مما تشدسييت في غرق الشوارع في مياه الأمطار والصرف الصحي ولم يتواني رئيس الوحدة منذ اللحظات الأولي وقف بداخل محطة صرف ميت الفرماوي حتي ام الانتهاء من أعمال الإصلاح في ساعات متأخرة منذ أمس وواصل العمل حتي اليوم لسحب مياه الأمطار 

ومن جانبه يتابع اللواء أنور عثمان يتابع  استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار بقري ميت الفرماوي دنديط ميت يعيش كفر سرنجا صهرجت الكبرى وأتميدة، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشوارع والطرق لكسح مياه الأمطار، والتعامل الفورى مع أي طوارئ ناتجة عنها حرصًا على سلامة المواطنين،  ولضمان  عدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تعرضت القري لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية  متواجدة على مدار الساعة، وأن رئاسة المركز في حالة استعداد لمواجهة أي طوارئ لحين عودة الحياة لطبيعتها.

وأشرف رئيس المدينة، علي أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع قرى ميت الفرماوي دنديط ميت يعيش كفر سرنجا صهرجت الكبرى وأتميدة 
 

جاء ذلك بعد أن شهدت تجمع كميات كبيرة من المياه وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتفاديًا لوقوع الحوادث المرورية، حيث  أصدر تعليماته برفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة.

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