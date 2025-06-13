ورد النيل أزمة تؤرق الفلاحين في كفر الجنيدي بزفتي ونداء لوزارة الري (فيديو وصور)

ورد النيل، أصبحت أزمة انتشار نبات ورد النيل في الترع الفرعية في قرية كفر الجنيدي مركز زفتي محافظة الغربية من أبرز الأزمات التي تؤرق المزارعين وتهدد عددا كبيرا من الأراضي الزراعية بها.

وناشد عدد من المزارعين بحوض أم المعاشات بقرية كفر الجنيدي مركز زفتي، وهم شوقي خطاب وهاني علي ومحمد رحيم وغيرهم، وزارة الري ووزارة الزراعة ومحافظة الغربية التحرك من أجل إنهاء أزمة ورد النيل خاصة مع نهاية الترع بسبب إعاقة النبات لري أراضيهم.

ومن جانبه، قال شوقي خطاب أحد المزارعين بأنهم ورد النيل أصبح عدوا كبيرا لهم عند قيامهم بري أراضيهم بحوض أم المعاشات مطالبا المسئولين بالتحرك لتنظيف الترع من هذا النبات الضار الذي يستهلك المياه ويعيق الري.

مشكلة ورد النيل تؤرق البلاد



ويعد نبات ورد النيل مشكلة كبيرة تؤثر بالسلب على جودة المياه وتقلل محتواها من الأكسجين مما ينتج بيئة مائية غير صالحة للأحياء المائية النافعة، ويتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه، حيث يقدر استهلاك النبات الواحد حوالى لتر من الماء يوميًا، كما يعيق الملاحة من خلال تكوين مسطحات كثيفة من النباتات المتشابكة والكثيرة.

وتعاني معظم الدول من مشكلة ورد النيل، وتحاول مقاومته، في حين نجد بعض الدول تستفيد منه كنبات كامل مثل أمريكا، التي تستخدمه فى تنقية مياه الصرف بعمل أحواض متدرجة يوجد بها النبات، فيعمل على تنقية المياه ويجعلها عذبة صالحة للشرب، وبعض الدول الأخرى تستخدمه كعلف للحيوانات.

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