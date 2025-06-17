سكرتير عام الدقهلية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ببني عبيد (صور)

أجري اليوم اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية زيارة مفاجئة لمدينة بني عبيد، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وأكد أن الجهاز التنفيذي بكل فئاته لا يدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

الانتهاء من ملفات التصالح

وتفقد السكرتير العام، المركز التكنولوجي، بحضور هاني أحمد رئيس مدينة بني عبيد، وذلك للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد أن توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتلبية مصالح المواطنين.

سرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي

وأضاف أن تعليمات محافظ الدقهلية بسرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع إليهم للتأكد من وجود معوقات أو عقبات أمامهم، مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

تفقد الحملة الميكانيكية والإدارة الهندسية

كما تفقد السكرتير العام للمحافظة يرافقه رئيس مدينة بني عبيد، الحملة الميكانيكية والإدارة الهندسية، وتفقد كذلك عدد من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة، والإشغالات بشوارع المدينة، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

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