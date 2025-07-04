ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبين من التحريات أن المتهم كان يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال إيهام المواطنين بمنحهم شهادات دراسية في مجال محدد، بزعم أنها معتمدة وتؤهلهم للعمل في مؤسسات وشركات كبرى، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم، وهو ما تبيّن عدم صحته.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الموقع وضبط المتهم، والعثور بحوزته على عدد من الشهادات الوهمية، ومواد تعليمية، واستمارات تسجيل للطلاب. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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