الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، مرونة مرورية علي كافة الطرق ومحاور القاهرة والجيزة

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

كما شهدت حركة السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

حالة المرور اليوم

 

وشهدت حركة السيارات أيضا أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

القاهرة نار والمحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

ضبط عاطل سرق مشغولات وأموال موظف في مدينة نصر

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة المرورية حركة السيارات حالة المرور حالة المرور اليوم حركة المرور خدمات المرور طرق ومحاور القاهرة ميادين القاهرة والجيزة

مواد متعلقة

القبض على عامل أطلق أعيرة نارية خلال حفل زفاف فى مطروح

الداخلية تكشف حقيقة محاولة طالبة بالثانوية العامة إنهاء حياتها بالعمرانية

ضبط 3 سيارات نقل تسير بسرعة جنونية في أكتوبر

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مأموريات أمنية إلى المناطق الأولى بالرعاية لتوزيع مساعدات عينية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 6 ملايين جنيه

ضبط 8 أشخاص لسرقتهم أموالا وذهبا من داخل شقتين وسيارة بالقاهرة

الأكثر قراءة

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

سعر السمك اليوم الجمعة، ارتفاع جديد في البلطي وقفزة المكرونة والكابوريا

القاهرة نار والمحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه

سعر الفاكهة اليوم، التين والعنب في متناول جيوب المصريين والكمثرى تواصل ارتفاعها

بكل احترام طلبوا الإذن وقلتلهم اتفضلوا، ترامب يكشف كواليس ضرب إيران للقاعدة الأمريكية في قطر

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية