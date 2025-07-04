للعملاء.. تفاصيل ومزايا وديعة بنك القاهرة

يبحث العديد من العملاء عن مزايا الوديعة في بنك القاهرة وكذلك الشروط والتفاصيل الخاصة بها.

تفاصيل وديعة بنك القاهرة

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي:

الحد الأدنى للشراء 1,000,000 جم.

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي:

شروط الوديعة في بنك القاهرة

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع.

وحول المزايا " الخاصة بوديعة بنك القاهرة فهي تتلخص في التالي:

مزايا الوديعة من بنك القاهرة

يتم إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير بحسب رغبة العميل.

يمكن إبرام الودائع بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.

الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل بالمبلغ الأصلي للوديعة فقط مع إضافة العائد لحساب العميل.

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقًا للشروط والأحكام المطبقة.

إمكانية الاقتراض حتى 90% بضمان الوديعة المبرمة بذات العملة بشروط ميسرة.

عدم إمكانية إضافة سعر عائد مميز للعائد المطبق على الوديعة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن عدد مرات التغذية في بطاقة ميزة في اليوم والشهر.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة.

مستندات بطاقة ميزة

وفي سياق متصل تضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي:

تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع اتاحة خدمة الكود الامن حيث يتم ارسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًّا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

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