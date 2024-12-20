4 خدمات من بنك القاهرة لمستخرجي الرقم القومي حديثا

أعلن بنك القاهرة عن مجموعة خدمات مصرفية يتم تقديمها للعملاء الشباب من مستخرجي الرقم القومي حديثا.

وأوضح البنك أن تلك الفئة من العملاء يمكنهم فتح حساب الشمول المالي لأنفسهم من سن 15 سنة بالبطاقة بس بدون ولى.

كما أشار البنك الي إمكانية استفادة العميل صاحب الـ15 عاما من خدمات شراء شهادات الادخار التي يطرحها البنك.

وتضم باقة المنتجات والخدمات البنكية الخاصة بالشمول المالي من بنك القاهرة لعملاء مايلي:

-فتح حساب وفر

- شراء شهادة ادخار

- إصدار بطاقة خصم مباشر

- استخدام تطبيق الموبايل البنكي وInstaPay

رسوم حسابات بنك القاهرة

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب ورسوم أخرى مرتبطة بحسابات وفر لعملاء البنك.

وضمت القائمة في الرسوم من قبل بنك القاهرة لعملائه ما يلي:

الحد الأدنى لفتح الحساب

لا يوجد

مصاريف فتح الحساب

مجانًا

مصاريف كشف الحساب / إخطار

مجانًا ربع سنوي

مصاريف خدمة الحساب

5 جم شهريًا

إصدار بطاقة الخصم المباشر بطاقة ميزة

مجانًا أول مرة



تفاصيل البطاقة البلاتينية في بنك القاهرة

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن تفاصيل البطاقة البلاتينية لعملائه.

وأوضح البنك أنه “​​تصدر البطاقة باسم العميل على البطاقة حيث تستخدم لتلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية خارج مصر في السحب النقدي أو المشتريات من خلال مواردهم الذاتية​”.

وأضاف البنك أن خصائص البطاقة تتمثل فيما يلي:

عدد البطاقات المسموح للعميل بطاقة واحدة فقط​.

يمكن إصدار بطاقات إضافية بحد أقصى 3 بطاقات للأقارب من الدرجة الأولى.

يمكن للعميل إصدار البطاقة الدولارية بالإضافة إلى بطاقة أخرى بالجنيه المصري في حال أنه لديه حساب بالدولار الأمريكي​.

صلاحية حتى 5 سنوات منذ إصدارها وتجدد تلقائيا عند انتهاء مدة صلاحيتها.

تصدر البطاقة بعملة الدولار الأمريكي للحسابات الدولارية فقط وتحمل شعار ماستركارد فقط​.

تصدر البطاقة لا تلامسية Contactless ويتم إرسال رسالة نصية SMS فور إتمام أي عملية شراء للحركات التي تتعدى ما يعادل مبلغ 100 جم بدون إدخال رقم سرى.

عدم إمكانية استخدام البطاقة داخل مصر للسحب النقدي/ التحويل إلى بطاقات أو حسابات أخرى/ خدمة فورى ​

إمكانية استخدام ماكينات الصراف الآلي داخل مصر في المعاملات غير المالية .

تستخدم البطاقة في معاملات المشتريات على شبكة الإنترنت دوليًا فقط ويتم تأمين المعاملات بخدمة Secure Code. ​

عدم إمكانية استخدام البطاقة داخل مصر للسحب النقدي/ التحويل إلى بطاقات أو حسابات أخرى/ خدمة فوري.

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