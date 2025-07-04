تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية.. حد أدنى للالتحاق بكليات القمة.. وشروط وإجراءات خاصة للثانوية السعودية

تنسيق الجامعات 2025، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.



وتستعرض فيتو قواعد قبول طلاب الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية).

الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية)

يتم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية أو الأجنبية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات المصرية، وفقًا للضوابط التالية:

قواعد عامة لقبول الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية):

يُحدد حد أدنى بنسبة مئوية من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة، للطلاب الراغبين في إبداء رغبتهم للالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية، على النحو التالي:

95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

90% على الأقل للالتحاق بكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

85% على الأقل للالتحاق بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات.

يتم القبول وفقًا لأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرًا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علميًا متميزًا.

الإقامة الفعلية:

يجب تقديم مستند يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح على أساسها الشهادة، بشرط ألا تقل مدة الإقامة الفعلية عن 75% من إجمالي مدة الدراسة، وذلك بدءًا من بداية الدراسة وحتى نهايتها.

يُحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهاء الامتحانات بموجب كتاب موثق من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة للشهادة، أو من المستشار الثقافي للدولة المانحة في مصر، ويشترط تقديم إقامة موثقة، وجواز سفر موضح به تواريخ الدخول والخروج، بالإضافة إلى شهادة تحركات تثبت ذلك.

ترشيح الكليات:

يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لمحافظة السكن التي يسجلها الطالب ضمن بياناته على موقع مكتب التنسيق.

الطلاب الحاصلون على شهادات عربية أو أجنبية والراغبون في الالتحاق بالكليات العسكرية، يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقًا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية، وذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

إذا كان الطالب غير مؤهل للالتحاق بالجامعات الحكومية، وإنما مؤهل فقط للمعاهد (النظرية أو الهندسية مثلًا)، يتم توضيح أنه لا يحق له التقديم للجامعات الحكومية.

الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية:

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية عام 2025، والمتقدمين لتنسيق العام الجامعي 2025/2026، وفقًا للضوابط التالية:

يُحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على هذه الشهادات بناءً على النسبة المرنة، وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين من كل شهادة ثانوية معادلة إلى إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم من حملة الثانوية العامة المصرية.

مثال حساب النسبة المرنة:

إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة عربية معادلة (شعبة علمي) هو 1000 طالب، وعدد المقبولين من حملة الثانوية العامة المصرية (علمي) هو 95000 طالب، فإن النسبة تكون:

(1000 ÷ 95000) × 100 = 1.05%

تُحسب النسبة أيضًا لشعبة الأدبي بنفس الطريقة.

يجب ألا يقل إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية عن 20%، وإذا كانت النسبة الإجمالية أقل من 20%، يتم ضرب نسب كل دولة في 4/5 (أي 1.25) لتعديلها، وبذلك يصبح الإجمالي مساويًا أو مقاربًا لـ20%.

توزيع الأماكن:

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة عربية معادلة في كل كلية أو معهد، بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقررة لحملة الثانوية العامة المصرية.

لا يتم تقريب كسور الأماكن إلى العدد الأعلى، ولكن يجب ألا يقل عدد الأماكن المتاحة عن مكان واحد على الأقل لكل شهادة عربية معادلة في كل كلية أو معهد.

يتم تنسيق الطلاب من كل شهادة كمجموعة منفصلة، وفقًا للرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المتاحة.

الشهادة الثانوية العامة السعودية:

يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية بنسبة:

50% من امتحان المدرسة

50% من امتحان القدرات

يُسمح للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان القدرات أثناء دراستهم الثانوية بالتقدم لمكتب التنسيق بعد أدائهم اختبار القدرات وتحقيق النسبة المطلوبة، بحد أقصى عامين دراسيين من تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية.

لا يحق للطلاب الذين سبق أن أدوا اختبار القدرات وتقدموا بالفعل لمكتب التنسيق في سنة حصولهم على الشهادة التقديم مرة أخرى، حتى لو أعادوا أداء اختبارات القدرات.

النظام الفصلي (الثانوية السعودية):

يتم القبول وفقًا لما ورد بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية، فيما يخص طريقة احتساب النسبة التراكمية لسنوات الدراسة في النظام الفصلي للتعليم الثانوي العام السعودي.

ضوابط قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

هناك مجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي يجب اتباعها عند قبول طلاب الثانوية السعودية، وهي كالتالي:

الموافقة على احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية، وبما أن تكون نسبة امتحان المدرسة: 70% ونسبة امتحان القدرات: 30%.

للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية يتقدموا بأوراقهم لمكتب التنسيق بعد إجراء اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز.

وتقوم اللجنة الفنية المشكلة بالمكتب بمعادلة الدرجات في ضوء النسب المحددة على ألا تزيد مدة الشهادة عن عام دراسي واحد على حصولهم على الشهادة الثانوية مع الاحتفاظ بموافقة المكتب للتنسيق، ويحدد أقصى عامل زمني عام حصولهم على الشهادة الثانوية، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل.

أما الطلاب الذين سبق أن ادوا اختبارات القبول، خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية، وتدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم عليها، وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية، فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.

قواعد القبول بالنسبة للنظام الفصلي بالشهادة الثانوية السعودية

تم القبول وفقًا لما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي:

طريقة احتساب نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام الفصلي، للتعليم الثانوي العام السعودي وذلك على النحو التالي:

قواعد قبول النظام الفصلي بالثانوية السعودية

قواعد قبول النظام الفصلي بالثانوية السعودية

قواعد القبول بالنسبة لنظام المسارات بالثانوية السعودية

نظام المسارات هو النظام التعليمي السعودي القائم اعتبارًا من القبول في العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك وفقًا لما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي:-

المسارات هي (المسار العام - مسار الصحة والحياة - المسار الشرعي - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار إدارة الأعمال).

يتم قبول أنظمة المسارات بكليات الجامعات الحكومية وفقًا لما يلي:

الطلاب الذين درسوا المسار العام على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي - الهندسي - النظري). الطلاب الذين درسوا مسار الصحة والحياة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي - والكليات النظرية). الطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الهندسي - والكليات النظرية). الطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في قطاع الكليات النظرية فقط. أما بالنسبة للطلاب الذين درسوا الصف الثالث الثانوي السعودي فقط على النظام المسارات (العام - الصحة والحياة) الغير دارسين لمادة الأحياء في الصف الثالث على النظام السعودي في حال ترشحهم لإحدى كليات القطاع الصحي يشترط ضرورة أدائهم بنجاح امتحان في مادة الأحياء في مستوى الثانوية العامة المصرية المؤهلة لكليات القطاع الصحي بإحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية وتحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات. في حالة عدم اجتياز هؤلاء الطلاب لامتحان مادة الأحياء يحق لهم التقدم لأي كلية أخرى غير الكليات الطبية عن طريق الجامعات مباشرة وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

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