الخميس 03 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بكلية تربية طفولة بالقاهرة والوظائف التي تؤهل لها

كلية التربة للطفولة
كلية التربة للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، فور انتهائهم من الامتحانات في 10 يوليو الجاري، يبدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن التخصص الدراسي المناسب بالنسبة لهم، من التخصصات المتاحة في الجامعات المصرية، الحكومية أو الخاصة او الأهلية أو التكنولوجية.

ومؤخرا أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن استحداث برامج دراسية جديدة بالجامعات الحكومية، بتخصصات جديدة توفر الكثير من فرص العمل المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن بينها مجموعة من البرامج الدراسية الجديدة، بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، والتي نستعرضها خلال هذا التقرير.

برامج دراسية جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة جديدة ومتميزة من البرامج الدراسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بـجامعة القاهرة وهي كالتالي:

أولا: برنامج إعداد معلمي رياض الأطفال

يتيح البرنامج للطلاب الدارسين فرص عمل في الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية بالطفولة، مثل وزارة التربية والتعليم، أو أخصائي طفولة بمكتبات الأطفال، أو إعداد البرامج التليفزيونية والإذاعية الخاصة بالاطفال، أو العمل بشركات الألعاب الإلكترونية، والعمل بالمؤسسات الصحفية، والمؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف، وشركات تصميم المناهج التعليمية، فضلا عن التدريس في رياض الأطفال.

ثانيا: برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة (رياض الأطفال)

يتيح هذا البرنامج الكثير من فرص العمل في المؤسسات التي ترعي الطلاب من أصحاب الهمم مثل المدارس التربوية الخاصة وفصول الدمج، والمراكز والجمعيات، وتنمية المهارات ورعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الأسرة والطفل، والمؤسسات المجتمعية المدنية.

ثالثا: برنامج إعداد معلمي الحضانة

يوفر هذا البرنامج فرص عمل في المكتبات الخاصة بالأطفال، والحضانات الحكومية والخاصة، ومؤسسات إعداد وسائل التربية، والمؤسسات الصحفية، ومؤسسات إنتاج الوسائط التربوية، وبرامج التلفزيون والإذاعة، وشركات ألعاب الأطفال، والمجالات الصحفية.

رابعا: برنامج اللغة الإنجليزية لإعداد معلمي رياض الأطفال

يوفر هذا البرنامج للدراسين فرص عمل في المؤسسات المعنية بمجال الطفولة، مثل: وزارة التربية والتعليم، والمراكز الثقافية، ومراكز الترجمة والتعريب، وشركات ألعاب الأطفال، والصحف والمجلات، والإذاعة، والتلفزيون، ومسرح الطفل، وتصميم البرامج الإلكترونية، بالإضافة إلى التدريس في المدارس الدولية والمدارس الرسمية.

خامسا: برنامج إعداد معلمي علوم الإعاقة

يتيح هذا البرنامج فرص عمل بالجهات والمؤسسات المعنية بمجال أطفال ذوي الهمم، مثل: المدارس التربوية الخاصة وفصول الدمج، والمراكز والجمعيات، وتنمية المهارات ورعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمؤسسات والأنظمة المجتمعية المدنية، والمراكز العلاجية، والعاملين في مجال رعاية وتأهيل ذوي الهمم، والمترجمين بلغة الإشارة، ولغة برايل، والسايكوموتور الوظيفي.

سادسا: برنامج إعداد معلمي تكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي

من خلال هذا البرنامج يمكن للدارسين الالتحاق بفرص عمل كثيرة منها مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق البرامج الإعلامية، وإعداد المواقع الإلكترونية، والعمل في الهواتف الذكية، وقنوات الأطفال التلفزيونية، والمؤسسات الإعلامية، ومجال الثقافة، وإعلام الطفل، والروضات، وشركات إعداد برامج المالتي ميديا.

 

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