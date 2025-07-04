طريقة عمل العاشوراء اللايت بمكونات بسيطة

طريقة عمل العاشوراء اللايت، العاشوراء من الحلوى الشرقية الباردة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وتقدم احتفالا بيوم العاشر من محرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون.

وطريقة عمل العاشوراء اللايت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص الفتيات على تحضيره لانه خفيف وقليل السعرات الحرارية ومناسب لفترات الريجيم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل العاشوراء اللايت.

مكونات عمل العاشوراء اللايت:-

نصف كوب قمح مسلوق (قمح عشوراء)

2 كوب حليب خالي الدسم

ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض أو سكر دايت (حسب الرغبة)

فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

رشة قرفة (للتزيين)

مكسرات نيئة أو مجففة للتزيين (اختياري وبكمية قليلة)

طريقة عمل العاشوراء اللايت:-

يغسل القمح جيدا ويُنقع لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.

يسلق في ماء على نار متوسطة حتى ينضج تماما (قد يستغرق حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).

في قدر آخر، يذوب النشا في نصف كوب من الحليب البارد.

يضاف الحليب المتبقي ويوضع المزيج على نار هادئة.

يضاف القمح المسلوق بعد تصفيته إلى الحليب، ويحرك باستمرار.

يضاف العسل أو السكر الدايت ويحرك جيدا.

يضاف الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة.

يترك الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتماسك القوام قليلا (حوالي 10-15 دقيقة).

يرفع عن النار عند الحصول على قوام كريمي خفيف.

يوزع الخليط في أطباق التقديم.

يترك ليبرد قليلا، ثم يزين برشة قرفة وبعض المكسرات النيئة أو المجففة (حسب الرغبة).

يمكن تقديمه بارد أو دافئ.

يمكن استخدام حليب اللوز أو جوز الهند قليل الدسم كبديل للحليب البقري إن رغبتي في تقليل السعرات أكثر.

يمكن الاستغناء عن النشا إذا رغبتى في تقليل الكربوهيدرات، والاكتفاء بسلق القمح حتى يصبح كثيف القوام.

اختاري محليات طبيعية أو بدائل السكر منخفضة السعرات المعتمدة للحمية.

كوب واحد من العاشوراء اللايت يحتوي على حوالي من 130 إلى 180 سعر حراري (حسب كمية العسل أو نوع الحليب المستخدم).

طريقة عمل العاشوراء اللايت

فوائد العاشوراء

وطبق العاشوراء له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد العاشوراء:-

القمح الكامل غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

يحتوي على فيتامينات B المركبة التي تدعم وظائف الأعصاب والطاقة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.

يساعد في منح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يفيد في التحكم بالوزن.

أما الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم، المهم لصحة العظام والأسنان.

يحتوي على البروتين الذي يساهم في بناء العضلات والأنسجة.

غني بفيتامين D والفسفور، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

أما المكسرات مثل الجوز، البندق، اللوز، فهى غنية بالدهون الصحية (الأوميجا 3)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.

وتحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقوي المناعة.

وتعزز الشعور بالشبع وتزيد من القيمة الغذائية للطبق.

أما الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة وألياف وحديد، مما يدعم الهضم وصحة الدم، وجوز الهند غني بالدهون المفيدة، ويمنح مذاق مميز وقيمة غذائية عالية.

طبق العاشوراء يجمع بين البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والفيتامينات، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة مشبعة.

بفضل احتوائه على مجموعة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والزبيب، يساهم الطبق في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض.

لقوامه السلس وطعمه اللذيذ، يعد مناسب للأطفال وكبار السن، خاصة لاحتوائه على الكالسيوم والفيتامينات المهمة للنمو وللوقاية من هشاشة العظام.

الأطعمة التي تحتوي على الحليب والمكسرات ترفع من مستوى “السيروتونين” في الدماغ، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.

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