طريقة عمل العاشوراء بقوام كريمي ولا يقاوم

طريقة عمل العاشوراء، العاشوراء من الحلوى الشعبية الشهيرة التى أخذها المصريون عن الشعب التركي وتقدم فى يوم العاشر من محرم.

وترتبط تقديم طبق العاشوراء بالاحتفال باليوم الذى نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وهو العاشر من محرم.

وطريقة عمل العاشوراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل العاشوراء بقوام كريمي ومذاق لا يقاوم.

مكونات عمل العاشوراء:-

1 كوب قمح مقشور أو صلب

4 أكواب ماء لسلق القمح

4 أكواب لبن حليب كامل الدسم

1 كوب كريمة لباني لزيادة القوام الكريمي

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

1/2 كوب سكر أو حسب الرغبة

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1/4 كوب جوز هند مبشور

مكسرات للتزيين لوز، بندق، جوز، زبيب حسب الرغبة

طريقة عمل العاشوراء:-

اغسلي القمح جيدا وانقعيه في الماء لمدة 6 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

في اليوم التالي، ضعي القمح في قدر مع 4 أكواب ماء، واغليه على نار متوسطة حتى ينضج جيدا (يأخذ حوالي 45 دقيقة إلى ساعة)، ثم صفيه من الماء.

في قدر آخر، ضعي اللبن والكريمة على النار حتى يسخنوا دون أن يغلي الخليط.

أضيفي القمح المسلوق وقلبي جيدا على نار هادئة.

ذوبي النشا في نصف كوب ماء بارد أو لبن بارد، ثم أضيفيه تدريجيا مع التحريك المستمر.

استمري في التحريك حتى يصبح القوام كثيف وكريمي.

أضيفي السكر، الفانيليا، ورشة الملح، ويمكنك إضافة جوز الهند حسب الرغبة.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق إضافية مع التقليب حتى يتجانس تماما.

اسكبي العاشوراء في أطباق التقديم.

زينيها بالمكسرات المحمصة، الزبيب، القرفة، أو جوز الهند حسب الذوق.

قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة، ولكن يفضل تناولها بعد أن تبرد قليلا حتى يتماسك قوامها الكريمي.

طريقة عمل العاشوراء

فوائد العاشوراء

وطبق العاشوراء له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد العاشوراء:-

القمح الكامل غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

يحتوي على فيتامينات B المركبة التي تدعم وظائف الأعصاب والطاقة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.

يساعد في منح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يفيد في التحكم بالوزن.

أما الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم، المهم لصحة العظام والأسنان.

يحتوي على البروتين الذي يساهم في بناء العضلات والأنسجة.

غني بفيتامين D والفسفور، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

أما المكسرات مثل الجوز، البندق، اللوز، فهى غنية بالدهون الصحية (الأوميجا 3)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.

وتحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقوي المناعة.

وتعزز الشعور بالشبع وتزيد من القيمة الغذائية للطبق.

أما الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة وألياف وحديد، مما يدعم الهضم وصحة الدم، وجوز الهند غني بالدهون المفيدة، ويمنح مذاق مميز وقيمة غذائية عالية.

طبق العاشوراء يجمع بين البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والفيتامينات، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة مشبعة.

بفضل احتوائه على مجموعة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والزبيب، يساهم الطبق في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض.

لقوامه السلس وطعمه اللذيذ، يعد مناسب للأطفال وكبار السن، خاصة لاحتوائه على الكالسيوم والفيتامينات المهمة للنمو وللوقاية من هشاشة العظام.

الأطعمة التي تحتوي على الحليب والمكسرات ترفع من مستوى “السيروتونين” في الدماغ، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.

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