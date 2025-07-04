الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

القاهرة نار والمحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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حالة الطقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة ورياح على هذه المناطق

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حالة الطقس غدا الجمعة 4 - 7- 2025 في محافظة الفيوم


طقس  اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل  للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   25  ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة  39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  36 , المحسوسة 38

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38, المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة  40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة  28  ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43
 

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