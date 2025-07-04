يحمل آمال العرب، الهلال يواجه فلومينينسي في افتتاح ربع نهائي مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحمل الهلال آمال العرب خاصة أنه الممثل الوحيد المتبقي في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية بعد وداع الرباعي الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي من دور المجموعات.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

مباراة فلومينينسي ضد الهلال

وتنطلق مباراة فلومينينسي ضد الهلال في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد".

ويدخل الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي بمعنويات كبيرة بعدما تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في دور ثمن النهائي للبطولة.

وكان الهلال تجاوز دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، بعدما تعادل مع الريال 1-1 في الجولة الأولي، ثم التعادل سلبي أمام سالزبورج النمساوي، قبل أن يحسم الهلال تأهله بالفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد.



فيما يدخل فلومينينسي لقاء الليلة بعد تأهله حساب إنتر ميلان الإيطالي بالفوز بهدفين نظيفين في دور الـ 16 لمونديال الأندية.

وتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية 2025 كل من: الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، بالميراس وفلومينينسي البرازيليين.



وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

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