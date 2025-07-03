قانونية مشاركة حمد الله مع الهلال في مونديال الأندية

أكد أحمد الشيخي المتخصص في قضايا الأندية أمام الفيفا أن انضمام المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى الهلال لا يواجه عوائق قانونية.

وكان الهلال قد ضم حمد الله على سبيل الإعارة لتعزيز صفوفه في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، غدا الجمعة.

وقال الشيخي في تصريحات تلفزيونية، إن لائحة البطولة لم تحدد نوع التأشيرة المطلوبة للاعبين، مما يعني قانونية مشاركة حمد الله

شروط اختيار قائمة الأندية بكأس العالم للأندية



وأضاف: "الفيفا وضع 3 شروط بألا تتجاوز قائمة الهلال العدد المسموح به وأن يتم إخطار الاتحاد الدولي بالتغيير قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة وأن يكون اللاعب مسجلًا في الاتحاد المحلي".

وتابع: "الفيفا منح استثناءات كبيرة لإنجاح النسخة الأولى من البطولة الموسعة من بينها السماح للأندية بتسجيل لاعبين جدد خلال المنافسات وتفرغ لاعبي الأندية من اللعب مع منتخبات بلدانهم الوطنية".

وأوضح الشيخي أن حمد الله لن يُحتسب كلاعب في كشوفات الهلال بالموسم الحالي وبالتالي يحق له العودة للشباب أو الانضمام إلى نادٍ ثالث لاحقًا، دون تعارض مع قاعدة "اللعب لصالح 3 أندية".

الهلال وفلومينينسي البرازيلي

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء غد الجمعة، على ملعب "كامبينج ورلد ستاديوم" في مدينة أورلاندو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وكان الهلال قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز درامي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16، ليضرب موعدًا مع الفريق البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي اليوم التالي، السبت 5 يوليو، تقام قمة أوروبية منتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يتم نقل اللقاء أيضًا عبر القناة ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.