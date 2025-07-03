الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يتفوق على فلومينينسي في القيمة السوقية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تجمع مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب "كامبينج وورلد ستاديوم" في مدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

القيمة السوقية لفريق الهلال وفلومينينسي

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي الفريقين مجتمعين 247.73 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات، بواقع 161.58 مليون يورو للهلال، و86.15 مليون يورو للفريق البرازيلي.

ويأتي في صدارة لاعبي الزعيم، من حيث القيمة السوقية، البرتغالي روبن نيفيز بـ25 مليون يورو، يليه البرازيلي مالكوم بـ22 مليون يورو، ثم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو، بـ18 مليون يورو لكل منهما.

أما أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف الهلال، فهم: مصعب الجوير بـ 4 ملايين يورو، وبعده القائد سالم الدوسري بـ1.5 مليون يورو، ثم علي لاجامي بـ900 ألف يورو.

في المقابل، يتصدر قائمة أغلى لاعبي فلومينينسي، الجناح الكولومبي جون آرياس بـ 17 مليون يورو، يليه لاعب الوسط البرازيلي مارتينيلي بـ10 ملايين يورو، ثم مواطنه المدافع هيركوليس بـ 7 ملايين يورو، ويأتي رابعًا الفنزويلي سوتيلدو بـ6 ملايين يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الهلال فلومينينسي البرازيلي فلومينينسي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

6 نجوم يغيبون عن موقعة تشيلسي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

قانونية مشاركة حمد الله مع الهلال في مونديال الأندية

مفاجأة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال وفلومينينسي والفريق الأقرب لإحراز اللقب

بشرى سارة للزعيم، فيفا يعلن حكام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

المزيد
الجريدة الرسمية