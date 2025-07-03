الهلال السعودي يتفوق على فلومينينسي في القيمة السوقية

تجمع مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب "كامبينج وورلد ستاديوم" في مدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

القيمة السوقية لفريق الهلال وفلومينينسي

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي الفريقين مجتمعين 247.73 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات، بواقع 161.58 مليون يورو للهلال، و86.15 مليون يورو للفريق البرازيلي.

ويأتي في صدارة لاعبي الزعيم، من حيث القيمة السوقية، البرتغالي روبن نيفيز بـ25 مليون يورو، يليه البرازيلي مالكوم بـ22 مليون يورو، ثم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو، بـ18 مليون يورو لكل منهما.

أما أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف الهلال، فهم: مصعب الجوير بـ 4 ملايين يورو، وبعده القائد سالم الدوسري بـ1.5 مليون يورو، ثم علي لاجامي بـ900 ألف يورو.

في المقابل، يتصدر قائمة أغلى لاعبي فلومينينسي، الجناح الكولومبي جون آرياس بـ 17 مليون يورو، يليه لاعب الوسط البرازيلي مارتينيلي بـ10 ملايين يورو، ثم مواطنه المدافع هيركوليس بـ 7 ملايين يورو، ويأتي رابعًا الفنزويلي سوتيلدو بـ6 ملايين يورو.

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