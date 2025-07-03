كيف تم التعرف على جوتا وشقيقه بعد مصرعهما حرقا؟

وفاة ديجو جوتا، كشفت مصادر أمنية إسبانية تفاصيل جديدة حول كيفية التعرف على اللاعب الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي لقي مصرعه في حادث مروع اليوم الخميس.

وفاة جوتا لاعب ليفربول

ولقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه مصرعهما صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وكشفت مصادر أمنية إسبانية أن هوية جوتا وشقيقه أندريه قد تم التأكد منها من قبل زوجة نجم ليفربول روت كارودوسو التي هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بالمأساة.

وكان أحد أقارب الأخوين هو من قام بتنبيه السلطات بعد أن لاحظ تأخرهما عن الوصول إلى بينافينتي كما كان متفقا، مما دفعه للاتصال بالشرطة.

وبعد التدقيق في الوثائق التي عُثر عليها بين حطام السيارة، تأكدت الجهات المختصة أن الضحيتين، مواطنان برتغاليان.

ورغم اشتعال السيارة التي كانا يستقلانها، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض المقتنيات الشخصية التي كانت داخل السيارة، وتم تسليمها لاحقًا إلى روت كارودوسو.

ونظرًا لهول المأساة، طلبت الشرطة، توفير دعم نفسي عاجل لزوجة اللاعب التي انهارت بعد تأكيد الخبر.

وأوضحت روت للشرطة أن جوتا وأندريه كانا يخططان لقضاء الليلة في مدينة بينافينتي الإسبانية، ومن ثم مواصلة رحلتهما صباح الخميس إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يستقلا عبارة متجهة إلى بورتسموث جنوب إنجلترا.

وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وسجل جوتا، 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول، وشارك في 182 مباراة وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفي الوقت نفسه، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده مع ليفربول.

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