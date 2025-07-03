الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

وداع حزين لنجم لم يكتمل، كيف ودعت صحف البرتغال ديوجو جوتا لاعب منتخبها؟

ديوجو جوتا لاغب ليفربول
ديوجو جوتا لاغب ليفربول ومنتخب البرتغال، فيتو

في مشهد يلفه الحزن والذهول، ودعت البرتغال، ومعها جماهير كرة القدم حول العالم، النجم ديوجو جوتا، لاعب ليفربول والمنتخب البرتغالي، الذي وافته المنية في حادث سيارة مأساوي بإسبانيا رفقة شقيقه، وذلك بعد أيام فقط من احتفاله بزفافه.

 

وترصد فيتو أبرز عناوين الصحف البرتغالية على رحيل نجم ليفربول الإنجليزي جوتا، حيث جاءت تغطية الصحف البرتغالية مشبعة بالحزن والدموع، وعكست حجم الفاجعة في الأوساط الرياضية والشعبية:

 

صحيفة "أبولا" (A Bola):

"جوتا، قلب الهجوم الذي توقف مبكرًا"
وصفت الصحيفة الفاجعة بأنها "صفعة لكرة القدم البرتغالية والعالمية"، مشيدة بمسيرته المتوهجة رغم قصرها، من باكوس دي فيريرا إلى وولفرهامبتون ثم ليفربول.

 

صحيفة "ريكورد" (Record):

"كرة القدم تبكي.. جوتا يرحل والملاعب تفتقده"
أبرزت الصحيفة الجانب الإنساني للنجم الراحل، مؤكدة أنه "كان الحلم البرتغالي بعد رونالدو.. وترك فراغًا لن يُملأ".

صحيفة "أو جوجو" (O Jogo):

"ليس من العدل أن يغادر في عز عطائه"
اعتبرت أن جوتا كان "روحًا قتالية وإبداعًا صامتًا"، واستنكرت "قسوة القدر الذي اختطفه في لحظة سعادة".

 

حزن رسمي ورسائل وداع لجوتا

لم تقتصر ردود الفعل على الصحافة، بل وصلت إلى المستويات العليا:

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا قال فيه:

"الفوتبول البرتغالي محطم تمامًا.. جوتا وشقيقه خسارة لا تُعوّض".
ودعا إلى الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات المنتخبات والبطولات المحلية.

 

تعليق رئيس وزراء البرتغال على رحيل جوتا

أما رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيجرو، نعى اللاعب قائلًا:"رحيل جوتا مأساة وطنية... وأتقدم بأحر التعازي لعائلته ولكل من عرفه وأحبه."

 

جماهير ليفربول والكرة العالمية في حداد

في إنجلترا، أعلن نادي ليفربول الحداد الرسمي وعلّق منشوراته، فيما نُكّست أعلام الأنفيلد. وتدفقت رسائل التعازي من لاعبين ومدربين:

 

أول تعليق ليورجن كلوب على رحيل جوتا

يورجن كلوب: “لقد خسرنا روحًا عظيمة، قبل أن نخسر لاعبًا فذًا”.

 

تعليق كريستيانو رونالدو على وفاة جوتا

علق كريستيانو رونالدو، قائلا: "وداعًا يا أخي.. سنذكرك بابتسامتك التي لم تكن تفارقك."

 

حادث جوتا

وقع الحادث في طريق سريع بالقرب من زامورا – شمال غرب إسبانيا، حين انفجر إطار سيارة كان يقودها شقيقه أندريه، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران. وتم التعرف على الجثتين لاحقًا في موقع الحادث.

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