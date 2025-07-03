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رياضة

أول تعليق من سلوت مدرب ليفربول على صدمة وفاة جوتا

سلوت وجوتا، فيتو
سلوت وجوتا، فيتو

علق الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بكلمات حزينة على فاجعة موت المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، في حادث سير بالأراضي الإسبانية، صباح اليوم الخميس.

ولقي نجم ليفربول مصرعه رفقة شقيقه أندريه أثناء وجودهما بالقرب من منطقة زامورا بالأراضي الإسبانية.

تعليق سلوت على وفاة جوتا

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات المدرب الهولندي، الذي قال: "ماذا أقول؟ ماذا يمكن لأي شخص أن يقول في مثل هذا الوقت، حيث الصدمة والألم شديدان للغاية؟".

وبدأ سلوت حديثه قائلا: "أتمنى لو كانت لديّ الكلمات، لكنني أعلم أنني لا أملكها".

وأضاف المدرب الهولندي: "كل ما لدي هو مشاعر أعلم أن الكثيرين سيشاركونها حول شخص ولاعب أحببناه كثيرًا وعائلة نهتم بها كثيرًا".

وأمضى: "أفكاري الأولى ليست أفكار مدير كرة قدم، بل هي أفكار أب وابن وأخ وعم، وهم ينتمون إلى عائلة ديوجو وأندريه سيلفا الذين عانوا من خسارة فادحة لا تُصدق".

وتابع: "رسالتي إليهم واضحة جدًا - لن تمشوا وحدكم أبدًا. اللاعبون والجهاز الفني وجماهير نادي ليفربول لكرة القدم جميعًا معكم، ومما رأيته اليوم، يمكن قول الشيء نفسه عن عائلة كرة القدم الأوسع".

وأتم سلوت تصريحاته قائلا: "هذا ليس مجرد رد فعل على المأساة، بل هو أيضًا رد فعل على طيبة الأشخاص المعنيين والاحترام الذي يكنّه الكثيرون للأطفال كأفراد وللعائلة ككل".

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