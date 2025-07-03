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رياضة

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

جوتا، فيتو
جوتا، فيتو

وفاة ديجو جوتا، كشفت شبكة CNN البرتغالية تفاصيل جديدة حول سبب ذهاب اللاعب الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل أن يلقى مصرعه في حادث مروع.

وتوفي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه، بسبب حادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

تفاصيل وفاة جوتا

وكشفت الصحيفة انه سافر الي ميناء سانتاندير الإسباني من أجل ركوب عبارة متجهة إلى إنجلترا بعدما نصحه الأطباء بعدم السفر بالطائرة إثر خضوعه لجراحة في الرئة.

وأوضحت أن الأطباء نصحوا نجم ليفربول بعدم استقلال الطائرات خلال الفترة الحالية بسبب حالته الصحية بعد العملية.

وقال رئيس القسم الرياضي في القناة، روي لورا، خلال بث مباشر "الجراحة التي خضع لها جوتا، كانت جراحة رئة، وقد نُصح بعدم السفر جوًا عقب ذلك".

وأضاف "كان جوتا متوجهًا إلى مدينة سانتاندير شمال إسبانيا، ليأخذ العبّارة للوصول إلى بريطانيا، ومن هناك كان سيكمل الطريق بالسيارة حتى يصل إلى ليفربول، وكان رفقة شقيقه".

أما الصحفي البرتغالي فيكتور بينتو، فأكد أيضًا عبر قناة CMTV "جوتا كان أحيانًا يختار السفر برًا لأنه كان يعاني من بعض المشاكل الطفيفة في الرئة، وكما نعلم هناك عبارة تربط جنوب إنجلترا بمنطقة كانتابريا في إسبانيا".

ونوه "المعلومة التي وصلتنا هي أنه كان سيتجه إلى ميناء سانتاندير لركوب العبارة، مما يعني أن هذه الرحلة لم تكن بالكامل برية من إنجلترا إلى البرتغال".

 

 

وفاة جوتا لاعب ليفربول

ولقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

 

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