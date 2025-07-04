فتوح أحمد: شيكابالا موهبة نادرة في كرة القدم

اعتزال شيكابالا، أكد الفنان فتوح أحمد، أن شيكابالا موهبة نادرة في كرة القدم، مشددًا أنه أسطورة حقيقة.

اعتزال شيكابالا

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الكرة المصرية خسرت شيكابالا لأنه ساحر ولاعب عالمي وقرار اعتزاله صادم للجميع وكنت أفضل استمرار في الملاعب".

كم عمر شيكابالا؟

كم عمر شيكابالا، أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس

ويبلغ شيكابالا من العمر 39 عامًا وأربعة أشهر، حيث أنه من مواليد 5 مارس 1986.

اعتزال شيكابالا ورسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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