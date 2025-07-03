الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

كم عمر شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم؟

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

اعتزال شيكابالا، أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

 

كم عمر شيكابالا؟  

ويبلغ شيكابالا من العمر 39 عامًا وأربعة أشهر، إذ إنه من مواليد 5 مارس 1986. 

 

اعتزال شيكابالا ورسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.   

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي. 

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".  

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