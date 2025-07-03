الجنايني "باكيا": اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

اعتزال شيكابالا، أكد عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عشقه للقلعة البيضاء، مشددًا على أن علاقته مستمرة دائما بالنادي دون أي منصب.

اعتزال شيكابالا

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تم تكليفنا من مجلس إدارة الزمالك بملف التخطيط ولم ندخر أي جهد طوال الفترة الماضية وكان عملنا تنفيذي مع حازم إمام وميدو".

وأضاف الجنايني باكيًا: "أشعر بحزن شديد بعد قرار شيكابالا باعتزال كرة القدم وأعتبر بأنه يوم حزين للكرة المصرية، وتم إخطار شيكابالا بأن قرار استمراره أو اعتزاله يعود له فقط دون أي ضغوط أو تدخلات".

وأوضح: "شيكابالا ابني ويوم اعتزاله صعب للغاية على الجميع، وأتمنى التوفيق له في خطوته القادمة".

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره مع ابراهيم فايق في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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