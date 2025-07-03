شيكابالا، نهاية مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، اعتزاله كرة القدم نهائيًّا، بعد رحلة في الملاعب دامت 22 عامًا.

وفي السطور التالية نعرض أرقام شيكابالا في مسيرته الكروية بعد قراره بالاعتزال.

ارقام شيكابالا مع الزمالك

خاض شيكابالا 486 مباراة رسمية مع الأندية، وبلغ مجموع دقائق اللعب 29,963 دقيقة، سجل خلالها 91 هدفًا، وقدم 110 تمريرات حاسمة، وحصل على 35 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين طوال مسيرته.

على صعيد البطولات، توج بـ:

4 ألقاب دوري مصري ممتاز.

6 بطولات كأس مصر.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي.

لقب واحد للسوبر المصري.

بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة.

أما مع المنتخب الوطني الأول، فقد خاض 32 مباراة دولية مع الفراعنة، سجل خلالها هدفين، وكان جزءًا من الجيل الذهبي المتوج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2010، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

بهذا المشوار، يودِّع شيكابالا الملاعب بعدما نقش اسمه في تاريخ الكرة المصرية كأحد أبرز اللاعبين الموهوبين في جيله.

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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