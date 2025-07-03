الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

هل ضغط مسئولو الزمالك على شيكابالا من أجل الاعتزال؟ الأباتشي يرد

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، حقيقة ضغط أحد المسئولين عليه من أجل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. 

وقال شيكابالا في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق: “أحمد حسام ميدو جاءني حتى المنزل لأنه كان يعتقد أن هناك من يضغط علي لأعلن اعتزالي”.

وتابع: “لا يصح أن تعتزل الآن إذا لم تكن ترغب في ذلك، وما زال في عقدك عام، وأنت صاحب القرار”.

وأتم: "لكن قراري كان الاعتزال هذا الموسم دون أي ضغوط".

 

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك 

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم. 

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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