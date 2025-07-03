الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

الرحلة انتهت، شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

وقال شيكابالا في تصريح مقتضب مع إبراهيم فايق إن الرحلة انتهت.

 

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شيكابالا الزمالك نادي الزمالك إبراهيم فايق

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