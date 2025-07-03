الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

شيكابالا: كنت عايز أسلم الراية في الزمالك لـ زيزو

شيكابالا وزيزو، فيتو
شيكابالا وزيزو، فيتو

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، على قرار أحمد سيد زيزو بالرحيل عن الزمالك والانضمام للغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك بعد إعلان الأباتشي اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر الكورة مع فايق: “كنت أتمنى أن أسلم الراية لأحمد سيد زيزو في الزمالك من بعدي بعد اعتزال كرة القدم ولكنه اختار طريقه وربنا يوفقه”.
 

وواصل: “عدم سلامي على زيزو بعد عودته لتدريبات الزمالك بتدل على الحب اللي كان ليه”.

وأتم: “زيزو عِشرة عمر وعدم سلامنا على بعض لما رجع التدريبات زعلني أكيد”.

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك 

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم. 

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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