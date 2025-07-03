الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

لمعرفة مقدار سرعة السيارة، استعجال التقرير المروري بواقعة دهس سيدة في التجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري لسائق سيارة متهم بدهس سيدة أثناء محاولتها عبور طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع، مما أسفر عن مصرعها وذلك لكشف السرعة التي كانت تسير بها السيارة وقت وقوع الحادث.

كما كلفت، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد صدم السيدة، مشيرا إلى أنها المخطئة حيث ظهرت فجأة أثناء قدوم السيارة ولم تلتزم بقواعد المرور، مؤكدا أنه حاول تفاديها ولكن لم يستطع نظرا لأن السيارة كانت قادمة بسرعة معينة ولم ينجح في السيطرة عليها فصدمها.

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة أعلى طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها طريق السويس الصحراوي مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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