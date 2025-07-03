الموت يزور عريس ليفربول في شهر العسل.. حادث مروع يودي بحياة ديوجو جوتا وشقيقه.. احتراق سيارته بإسبانيا.. وهذه أرقامه مع الريدز

وفاة جوتا، تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة مفجعة صباح اليوم الخميس بوفاة نجمه البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.



حادث يودي بحياة ديوجو جوتا



وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن حادثة جوتا لاعب ليفربول وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.



تفاصيل وفاة جوتا لاعب ليفربول

وأفادت ماركا بأن وفاة جوتا جاءت بعد انحراف السيارة التي كان يستقلها جوتا مع شقيقه أندريه، عن الطريق، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

ووفقا لشهود عيان، فإن النيران اشتعلت في السيارة، وامتدت أيضا إلى النباتات المجاورة.

وقال المجلس الإقليمي لمدينة زامورا في تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة (اكس) تويتر سابقًا: "شابان لقيا حتفهما في حادث سير على الطريق السريع A-52 (بالاثيوس دي سانابريا).

وتابع: "تدخلت وحدة الإطفاء التابعة لريونيغرو ديل بوينتي (المنطقة الشمالية من اتحاد)، اشتعلت النيران في السيارة وامتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط.

ولم تفصح التدوينة عن اسم الثنائي المتوفية، مكتفية بتوضيح: "كان عمرهما 28 و26 عامًا. رحمهما الله".

زواج جوتا منذ أسبوعين

وفارق جوتا الحياة بعد أسبوعين فقط من زواجه.

واحتفل ديوجو جوتا بزفافه يوم 22 يونيو وصديقته روت كاردوسو في بورتو بحضور أبنائه الثلاثة.





نشأة جوتا الكروية

وبدأ ديوجو جوتا مسيرته مع نادي باكوس دي فيريرا قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عام 2016.



وبعد موسمين في الدوري البرتغالي أُعير على التوالي إلى نادي بورتو البرتغالي عام 2016 ثم إلى نادي وولفرهامبتون واندررز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عام 2017.

وانضم جوتا عام 2020 إلى ليفربول مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.



انضمام جوتا لليفربول

وكان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى ليفربول عام 2020، قادما من وولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو.

جوتا يعد أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة ليفربول، وقد ساهم في العديد من الانتصارات المهمة للفريق وكان يمتلك جوتا عقدًا مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027.



أرقام وألقاب جوتا مع ليفربول



وسجل جوتا 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول وشارك في 182 مباراة وقدم 26 تمريرة حاسمة.

توج جوتا مع ليفربول بثلاثة ألقاب:

- الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-25) .

- كأس الاتحاد الإنجليزي (2021-22).

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2021-22).

كما نال جوتا لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال في يونيو الماضي حيث كان أحد العناصر التي ساهمت في الوصول لمنصات التتويج.

آخر أهداف جوتا

وسجل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الراحل آخر أهدافه بقميص ليفربول في شباك ايفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقاد جوتا للفوز على إيفرتون في ديربي المرسيسايد الشهير بهدف دون رد ليلعب دورا مهما في فوز الريدز بالبطولة.

🎥 اخر هدف لجوتا بقميص ليفربول.pic.twitter.com/RD0cYyO9dw — شــبــكــة لــيــفــربــول (@LFC4Ar) July 3, 2025

من هو أندريه سيلفا شفيق ديوجو جوتا

وتوفى رفقة نجم ليفربول شقيقه الأصغر أندريه سيلفا صاحب الـ26 عاما وقد نشأ معه في ماساريلوس، بمدينة بورتو البرتغالية، حيث بدأ كلاهما مسيرتهما الكروية.

وولد سيلفا عام 1999 ويلعب مع نادي بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.



وتابع سيلفا خطى شقيقه الأكبر في كرة القدم، لكنه لم يصل إلى نفس المستوى من الشهرة أو الأداء في الأندية الكبرى قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.



بيان من نادي ليفربول

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا حول وفاة لاعبه ديوجو جوتا في حادث أليم اليوم الخميس في اسبانيا.

وقال ليفربول في بيانه: "نادي ليفربول يعلن عن حزنه العميق إثر وفاة ديوجو جوتا المأساوية.

النادي تلقى خبر وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إثر حادث سير في إسبانيا، حيث توفي شقيقه أندريه أيضًا.

لن يصدر نادي ليفربول أي تعليق آخر في الوقت الحالي ويطلب احترام خصوصية ديوجو وأندريه وأصدقائه وزملائه وموظفي النادي خلال هذه الفترة الصعبة. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

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