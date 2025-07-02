الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

مصرع سيدة دهسا بسيارة أثناء عبورها طريق السويس الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء محاولتها عبور طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

 

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة أعلى طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها طريق السويس الصحراوي مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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