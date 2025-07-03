الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد وسيد رجب يبدءون تصوير "شلة ثانوي"

فتحي عبد الوهاب،
فتحي عبد الوهاب، فيتو

يبدأ المخرج هشام الشافعي، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "شلة ثانوي" خلال الأيام المقبلة، بطولة كل من: بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب. 

 

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين يجتمعون لأول مرة في عمل فني من تأليف، عبدالفتاح كمال. 

 

فيلم شلة ثانوي

 

الفيلم من إنتاج محمد فوزي وصفوت غطاس، ويدور في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية. 

 

 

 

 

 

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فيلم شلة ثانوي بيومي فؤاد الفنان فتحي عبد الوهاب الفنان سيد رجب

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