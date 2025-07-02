750 جنيهًا في 15 ليلة، بيومي فؤاد يكشف عن أول أجر أحصل عليه نظير عمل فني

حل الفنان بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي” في أحدث حلقاته، والذي يقدمه المخرج معتز التوني ويُعرض عبر منصة Watch it

وخلال الحلقة، كشف بيومي فؤاد عن أول أجر تلقاه في حياته الفنية، حيث قال إن أول عمل تقاضى عنه أجرًا كان مسرحية بعنوان “أوبريت الدرافيل”، وهي من تأليف الفنان خالد الصاوي، وأشاد بيومي فؤاد خلال اللقاء بالفنان خالد الصاوي كمؤلف ومخرج مسرحي.

وأشار إلى أن خالد الصاوي كانت لديه فرقة مسرحية ضمت عددًا من الوجوه المميزة، وأوضح بيومي أن أجره عن مسرحية “أوبريت الدرافيل” كان 750 جنيهًا، مقابل 15 ليلة عرض، وبعد سنتين من البروفات.

مؤكدًا أنه لم يصدق هذا الأجر، وأضاف أن المسرحية تم تقديمها في صيف عام 1997، وهو العام نفسه الذي تزوج فيه، واعتبر الأجر بمثابة رزق الزواج.

برنامج فضفضت أوي

يحمل برنامج فضفضت أوي فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل كوميدي.

برنامج "فضفت أوي"، مختلف عن أي برنامج آخر، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

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