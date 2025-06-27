بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

تنشر “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالبحر الأحمر، تيسيرا على أبنائنا الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر وذلك من خلال البحث برقم الجلوس من هنــــــــــــــــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وكان اللواء عمرو حنفى - محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025،

وأكدت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها أن نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة بلغت 1 ,73 % ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 2 ,83%

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 %، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100 %، ونسبة نجاح التربية الفكرية 100%

هذا وتتقدم “ فيتو” بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

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