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محافظ الدقهلية يقرر صرف مساعدات لأسرة كل متوفى ومصاب في انفجار مصنع الأدوات الصحية

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسرة كل متوفى ومصاب في حادث مصنع الطيب، الذي وقع صباح اليوم نتيجة انفجار خزان ضغط هواء، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكد أن ما أصابهم يؤلمنا جميعًا، ويشعر به كل أهالي الدقهلية، داعيًا الله أن يرحم المتوفين ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويتم شفاء المصابين عاجلًا غير آجل.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات، لأسر الضحايا

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته، للدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن منذ الساعات الأولى للحادث، بالتوجه إلى الضحايا وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات، لأسر الضحايا وتوفير مختلف أنواع الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.

انفجار خزان ضغط هواء بغرفة الرش داخل مصنع

يذكر أن حادث انفجار خزان ضغط هواء بغرفة الرش داخل مصنع  للأدوات الصحية  بقرية سلكا مركز المنصورة، 
والذي أسفر عن وفاة 2، وإصابة 9 حالات تم نقل 8 منهم لمستشفى أجا، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وخروج 7 حالات منهم لتماثلهم للشفاء، وتبقى حالة واحدة تحت الملاحظة بالمستشفى، أما الحالة التاسعة فتم نقلها لمستشفى الطوارىء بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، أنه بالتنسيق مع الوزارة، تقرر صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين، كما تم توفير العلاج اللازم للحالات بعد خروجها من المستشفى، وتقديم الدعم النفسي لأهالي المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة بعد خروجهم.

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اتخاذ الاجراءات التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انفجار مصنع زيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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