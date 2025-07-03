بدء تلقي طلبات الترشح للشيوخ السبت.. الوطنية للانتخابات تعلن شروط التقدم بنظام القوائم والفردي.. وتحدد إجراءات فحص الطلبات والطعن على المرشحين.. وتقرر موعد إعلان الكشوف النهائية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (7) لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

بحسب القرار، يفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة 6 أيام تبدأ من السبت 5 يوليو حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ

اشترط القرار في المتقدم للترشح الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده.

ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.

حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع.

إجراءات تقديم الطلبات بالنسبة للنظام الفردي

يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة تلقي الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة المختارة، خلال المدة المحددة.

يجوز التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق.

يحدد طالب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب مع بيان انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا.

يسدد المتقدم تأمينًا مقداره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي

بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية مع صورة شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الصفة (حزبي/مستقل) وشهادة حزبية إن كان منتميًا لحزب.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

إيصال سداد التأمين.

شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة من المحكمة الابتدائية تؤكد القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

شهادة استقالة لمن يشغلون مناصب عسكرية أو شرطية أو قضائية أو رقابية أو تنفيذية.

موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كان من الضباط.

ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية.

تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض البدنية والذهنية والإدمان.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات مانعة للترشح.

طريقة التقدم للترشح بالنسبة لنظام القوائم:

تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

. ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

تقدم طلبات القوائم على النموذج المخصص مع تحديد الرمز الانتخابي.

يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج أعضائها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو أكثر، أو من مستقلين.

يجب أن يكون ممثل القائمة مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت تمثيله بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا فيه أحقيته الوحيدة في تعديل القائمة.

تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم.

شروط تشكيل القائمة:

أن تضم عددًا من المرشحين مساويًا للمقاعد المطلوبة وعددًا مساويًا من الاحتياطيين.

أن تشمل القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا على الأقل 3 نساء، وتلك المخصصة لها 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.

يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو من المستقلين أو كليهما.

يُظهر في أوراق الترشح الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال.

لا تُقبل القوائم غير المستوفاة لهذه الشروط.

قيمة التأمين للقوائم:

39,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا.

111,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.

المستندات المطلوبة لكل مرشح بالقائمة:

المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح

١- بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج

المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٢٤.

- صحيفة الحالة الجنائية.

بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.

شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

۱ شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

١ ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحي القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية المتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

إجراءات الفحص وإعلان الكشوف

و تتم إجراءات الترشح وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المحدد بقرار الهيئة رقم (1) لسنة 2025، مع الالتزام التام بمواعيد الدعاية الانتخابية، وحظر ممارستها خارج الأوقات المحددة.

وتتولى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية المهام التالية:

قيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها في سجلين منفصلين (فردي/قوائم).

مراجعة وتوثيق كل قيد بإيصال.

تخصيص ملف لكل مترشح وحافظة لكل قائمة.

إرسال الطلبات والمستندات إلى لجنة فحص الطلبات يوميًا.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات يوميًا بكشوف المتقدمين.

إجراءات فحص طلبات الترشح وآليات الطعن وفقًا لقرارات «الوطنية للانتخابات»

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات محددة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وضمان الشفافية في البت بصفات المترشحين والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية.

وبحسب القرار الصادر، تقوم لجان تلقي الطلبات يوميًا بتخصيص حافظة ملفات لكل مرشح فردي أو لكل قائمة، يتم فيها حفظ المستندات المقدمة، على أن تُرسل الطلبات أولًا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح.

كما تلتزم اللجان في نهاية كل يوم من أيام الترشح بإخطار الهيئة الوطنية بكشف يومي بأسماء المتقدمين لكل نظام انتخابي، حتى في حال عدم تقدم أي مرشح في ذلك اليوم.

فحص المستندات وإعلان الكشوف

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح دراسة الملفات المقدمة، والتحقق من صفات المرشحين وصحة انتماءاتهم الحزبية أو كونهم مستقلين. وبعد انتهاء فترة الترشح، تعد اللجنة كشفين: أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي متضمنًا الرموز الانتخابية والانتماءات الحزبية أو المستقلين، والآخر للمترشحين ضمن القوائم مع بيان صفاتهم الحزبية أو المستقلة.

وتعرض الكشوف في اليوم التالي لغلق باب الترشح بشكل ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وتستمر عملية العرض لمدة ثلاثة أيام. كما تُرسل نسخة من الكشوف إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في الدائرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

حق الطعن وضمانات النزاهة

منحت الهيئة لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف أو اعترض على إدراج اسم منافس له، الحق في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض الكشوف. ويشمل الحق في الطعن كذلك الأحزاب التي تقدمت بقوائم انتخابية أو لديها مترشحون على المقاعد الفردية، فضلًا عن ممثلي القوائم في الدوائر الانتخابية.

وتشمل الطعون الاعتراض على عدم إدراج اسم المترشح، أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين المدرجين في الكشوف.

«الوطنية للانتخابات» تعلن الضوابط النهائية للفصل في الطعون والتنازلات وإعلان الكشوف

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها بشأن آليات الفصل في الطعون الانتخابية وإعلان الكشوف النهائية والتنازلات، في إطار الجدول الزمني المحدد لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

الفصل في الطعون دون وقف التنفيذ

وفقًا للقرار، تفصل محاكم القضاء الإداري في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان فحص طلبات الترشح خلال ثلاثة أيام على الأكثر. وأكدت الهيئة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، حتى في حال تقديم استشكال أمام أي جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند نظر الطعن.

وعقب انتهاء فترة الطعون، تقوم لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين والقوائم، ثم تعلن الكشوف النهائية أمام مقر المحكمة الابتدائية. كما تنشر الهيئة القوائم وأسماء المترشحين النهائية في صحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية» لكل دائرة انتخابية.

التنازلات والتعديلات

ونص القرار على أنه يحق لأي مترشح أن يتنازل عن ترشحه خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية، على أن يتم التنازل بإعلان على يد محضر، أو بحضوره الشخصي، أو بموجب توكيل خاص يتيح ذلك. ويثبت التنازل أمام اسم المترشح في كشف الدائرة إن كان قد تم إدراجه فيه.

كما يجوز لممثلي القوائم التقدم بطلب تعديل المترشحين أو التنازل عن بعض الأسماء في القوائم، خلال نفس المدة المقررة. وتنشر الهيئة الوطنية التنازلات الفردية أو تعديلات القوائم في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد، في صحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، كما يتم الإعلان عن أي تنازل يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية.

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