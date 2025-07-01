شروط ومستندات الترشح بنظام القائمة في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات وشروط الترشح بنظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تُقدم طلبات الترشح بنظام القوائم في الدوائر المخصصة، ويشترط ما يلي:

تقديم الطلب بواسطة ممثل قانوني للقائمة من خارجها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو عدة أحزاب أو مستقلين.

يجب أن يكون الممثل القانوني مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

إثبات التمثيل القانوني بخطاب رسمي من رئيس الحزب أو محرر رسمي موثق من جميع المرشحين الأساسيين والاحتياطيين.

تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم.

شروط تشكيل القائمة:

أن تضم عددًا من المرشحين مساويًا للمقاعد المطلوبة وعددًا مساويًا من الاحتياطيين.

أن تشمل القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا على الأقل 3 نساء، وتلك المخصصة لها 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.

يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو من المستقلين أو كليهما.

يُظهر في أوراق الترشح الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال.

لا تُقبل القوائم غير المستوفاة لهذه الشروط.

قيمة التأمين للقوائم:

39,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا.

111,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.

المستندات المطلوبة لكل مرشح بالقائمة:

المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح

١- بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج

المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٢٤.

- صحيفة الحالة الجنائية.

بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

اقرار نمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

ه شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة السكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.

شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

۱ شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

١ ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحي القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية المتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

إجراءات الفحص وإعلان الكشوف

و تتم إجراءات الترشح وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المحدد بقرار الهيئة رقم (1) لسنة 2025، مع الالتزام التام بمواعيد الدعاية الانتخابية، وحظر ممارستها خارج الأوقات المحددة.

وتتولى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية المهام التالية:

قيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها في سجلين منفصلين (فردي/قوائم).

مراجعة وتوثيق كل قيد بإيصال.

تخصيص ملف لكل مترشح وحافظة لكل قائمة.

إرسال الطلبات والمستندات إلى لجنة فحص الطلبات يوميًا.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات يوميًا بكشوف المتقدمين.

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