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شروط وأماكن الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات الشيوخ (مستند)

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (8) لسنة 2025، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الإعدادات الجارية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

 

وقد استندت الهيئة في قرارها إلى عدد من التشريعات والقرارات ذات الصلة، وهو الدستور المصري، القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق.ع، قرار دعوة الناخبين رقم (5) لسنة 2025، والقرارات التنظيمية التالية له (6) و(7)،كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 12452 بتاريخ 16 يونيو 2025، القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي.

 

ونص القرار على بدء إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للترشح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، بالتزامن مع دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ.

شروط الكشف الطبي

ألزم القرار طالبي الترشح بالتوجه إلى الجهات الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء التحاليل المطلوبة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المرفقة بالقرار، للتحقق من خلوهم من أي أمراض بدنية أو ذهنية تعيق أداء المهام البرلمانية.

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